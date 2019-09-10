Премьер отменил согласование кандидатуры губернатора после СМС - нардеп

Кабинет министров в среду, 9 октября, сначала сообщил о согласовании кандидатуры нардепа Алексея Кучера на должность председателя Харьковской обладминистрации, а потом убрал его фамилию из пресс-релиза. В связи с этим одни СМИ успели сообщить о согласовании трех губернаторов, а другие - только двух.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко из оппозиционной фракции Европейская солидарность на своей странице в Facebook объяснил случившееся так:

"Сначала Кабмин поддержал кандидатуру нардепа от Слуги народа Кучера, но потом премьер получил смс и передумал. В итоге по Харьковской области решение не приняли", - написал Гончаренко.

Он также сообщил, что нестандартно также проходило рассмотрение кандидатуры на главу Одесской ОГА Максима Куцого.

"При рассмотрении решили вопрос отложить на следующий Кабмин. А в самом конце заседания премьер передумал и провел вопрос", - сообщил Гончаренко.

"Тому що #урядтехнократов", - резюмировал он.

Сейчас Харьковскую ОГА возглавляет Юлия Светличная. 8 октября она подала декларацию в качестве претендента на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, сегодня Правительственный портал сообщил, что Кабмин согласовал президентские кандидатуры на пост глав ОГА Одесской, Тернопольской и Харьковской областей.

Напомним, в прошлом месяце Зеленский также назначил губернаторов Ровенской, Николаевской и Винницкой облестей.

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Источник: korrespondent.net