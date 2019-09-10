Протесты против разведения. Ситуация обостряется

Разведение сил на Донбассе сорвано. К обстрелам добавились еще и протесты политических сил правого толка вместе с ветеранами АТО.

В среду, 9 октября, протесты дошли до прямых столкновений между полицией и националистами.

Корреспондент.net собрал информацию по событиями на Донбассе.

Столкновение

На блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.

Правоохранители осуществили несколько выстрелов в воздух.

Глава политической партии Национальный корпус Андрей Белецкий заверил, что националисты едут на мирную акцию и во время инцидента на блокпосту у националистов и ветеранов не было оружия в руках.

На блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.



відео: телеграм-канал "Ні капітуляції" pic.twitter.com/bTu3cclJIk — hromadske (@HromadskeUA) 9 ઑક્ટોબર, 2019

Во время столкновения один из правоохранителей пострадал, его забрали медики. Местное издание 0629 пишет, что полицейскому наехал на ногу автомобиль.

Категорически против

Ряд ветеранских и политических организаций подписали меморандум Донецкого областного штаба "сопротивления пророссийскому реваншу".

Штаб создали такие организации, как Национальный Корпус, ВО Свобода, Гайдамаки, Одна Кровь Донеччина, Союз Ветеранов АТО Доброполье, Национальная Служба помощи, партия Европейская Солидарность и Демократическая Сокира.

Кроме того, националисты подготовили к президенту, председателю Верховной Рады и народным депутатам обращение с требованиями обнародовать полный текст документа, подписанного на встрече трехстороннего контактной группы.

Также в обращении требуют прекратить предоставление "особого статуса" ОРДЛО и начать расследование этого дела, потому что оно имеет все признаки государственной измены.

Планы остаются

Но глобально планы по разведению сил на Донбассе никто не отменял.

Более того, во время разведения сил на Донбассе в "серую зону" могут войти как населенные пункты, которые сейчас контролируют боевики, так и населенные пункты, которые сейчас контролируют украинские бойцы.

Проект Донбасс. Реалии ранее получил от источников один из вариантов разведения войск на Донбассе, согласно которому "серыми зонами" могут стать Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты, также в демилитаризованную зону войдут Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка, Луганское, а частично демилитаризованными будут Талаковка, Бердянское, Старогнатовка и Зайцево.

Заместитель командующего штаба Операции объединенных сил Богдана Бондарь комментируя такие планы, сказал: "Пока что, возможно, это один из вариантов, которые рассматриваются".

"Но мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников – из тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонне и в "нормандском формате", – подчеркнул он.

"Пока мы планируем завершить три участка, а в дальнейшем перейти, возможно, к другим вариантам, если они будут предложены украинской стороной или противоположной стороной. Пока обсуждение по другим участкам не проводилось", – заявил Бондарь.

Он рассказал, что представителей общины Золотого приглашали в Станицу Луганскую, чтобы они посмотрели, как там прошло разведение, как обеспечивают пропуск мирного населения.

"На участках Золотое и Петровское мы готовы к разведению, готовы к тому, что выполним взятые на себя обязательства. В то же время противник постоянно осуществляет обстрелы. Даже вчера (7 октября), когда находились в районе Золотого наши должностные лица, было несколько провокационных выстрелов, которые говорили о том, что российские оккупационные силы не желают этого разведения", – заявил Бондарь.

Источник: korrespondent.net