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09. 10. 2019

В Запорожье маршрутка врезалась в фуру, есть жертвы

В Днепровском районе Запорожья произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки. Погибла одна женщина и еще восемь человек пострадали. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 9 октября.

По данным ведомства, около 14:20 на улице Истомина микроавтобус врезался в заднюю часть грузовика. Пострадавших госпитализировали в больницу. Известно, что среди них двое несовершеннолетних.

Местное издание 061 пишет, что маршрутное такси №49 столкнулось с фурой сети супермаркетов АТБ. Удар был настолько сильным, что переднюю часть микроавтобуса с пассажирами буквально смяло.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, проводился осмотр, устанавливались все обстоятельства и причины ДТП.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожье маршрутка врезалась в фуру, есть жертвы

Ранее в среду стало известно, что под Киевом в результате наезда легкового автомобиля Audi погибли две сестры-близняшки 1984 года рождения.

А в городе Радехов Львовской области шесть человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса.

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Источник: korrespondent.net
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