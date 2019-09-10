Зеленский: Дата нового обмена будет известна после нормандской встречи

Дата нового обмена пленными между Украиной и РФ станет известна после саммита в нормандском формате. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии Радио Свобода.

По словам президента, украинская сторона подготовила две позиции по поводу обмена, но сейчас общения с Россией по этому вопросу нет.

"Именно на нормандском формате, были договоренности, поднимется самый главный вопрос - это обмен людей. Речь идет о двух обменах: наши люди есть как на территории России, так и на оккупированных территориях", - заявил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что будет в случае срыва разведения войск. В случае срыва разведения войск в двух пунктах на Донбассе решение о проведении нормандской встречи будут принимать лидери государств, говорит Песков.

Протесты против разведения. Ситуация обостряется

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Источник: korrespondent.net