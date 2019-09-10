С приходом осени в Украине возобновился рост цен

В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 0,7%, после снижения в летнии месяцы. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, в летние месяцы в фиксировалась дефляция: в июне - 0,5%, в июле - 0,6%, в августе - 0,3%.

В то же время в годовом измерении инфляция по итогам сентября снизилась до 7,5% с 8,8% по итогам августа и с 9,1% – по итогам июля.

Базовая инфляция в сентябре подскочила до 1,2% с "минус" 0,1% в августе и июле.

В целом с начала 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 3,4%, тогда как базовая инфляция составила 3,3%.

Как сообщалось, благодаря дефляции в июне, Украина покинула топ-20 стран мира с высокой инфляцией.

Отметим, в 2018 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

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Источник: korrespondent.net