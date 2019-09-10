Сенат США обнародовал отчет о влиянии России на выборы 2016

Комитет по разведке Сената Соединенных Штатов Америки опубликовал новый отчет, где считает, что хакеры из Агентства интернет-исследований помогли Дональду Трампу во время президентских выборов 2016 года, по указанию российских властей. Об этом говорится в докладе.

В опубликованной второй части доклада подтверждается, что фабрика троллей "Агентства Интернет-исследований", стремилась повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, нанося ущерб кампании Хиллари Клинтон.

Отмечается, что в отчете описываются масштабы вмешательства Российской Федерации в выборы 2016 года. Также подчеркивается, что перед выборами президента США 2020 года российские власти могут попытаться снова повлиять на результаты голосования.

Кроме того, в докладе содержится призыв к техническим фирмам предоставлять всю информацию государственным органам, чтобы помешать усилиям по дезинформации за рубежом, а законодателям рассмотреть законодательство, способствующее такому обмену. Документ также призывает исполнительную власть создать межведомственную целевую группу, занимающуюся мониторингом и предотвращением попыток вмешательства в выборы со стороны иностранцев в интернете.

По данным комитета, вмешательство осуществлялось Агентством Интернет-исследований, которое находится в Санкт-Петербурге и принадлежит приближенному к Кремлю бизнесмену Евгению Пригожину.

Ранее сообщалось, что после визита Лаврова в Белый дом США вывезли из РФ топ-шпиона.

Также стало известно, что в Конгрессе США начали расследование относительно возможного давления Трампа на Зеленского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net