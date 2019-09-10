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09. 10. 2019

Напавший на синагогу в Германии вел стрим

Террорист, который совершил нападение на синагогу и закусочную в Германии вел прямую трансляцию своих действий.

Бритый мужчина начал трансляцию с антисемитских высказываний. Далее он направился в Галле, где закидал еврейское кладбище гранатами и убил одного человека - прямо во время иудейского праздника Йом-Киппур. Далее отправился к турецкой закусочной, где расстрелял нескольких и устроил перестрелку с полицией. Террорист был хорошо вооружен и передвигался по городу на авто.

Полная запись длится 35 минут, в конце убийца избавился от своего телефона и выкинул его на обочину. Сейчас нападавший задержан.

Отметим, весной в Новой Зеландии произошла стрельба в двух мечетях. В результате стрельбы погибли 50 человек, еще столько же были ранены. Стрелок вел онлайн трансляцию теракта в Facebook.

Также напавшие на синагогу в Галле заложили перед ней самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в силовых структурах. Преступники пытались проникнуть в синагогу.

Ранее немецкие СМИ сообщили о трех за день нападении со стрельбой. После стрельбы у синагоги в Галле неизвестные обстреляли турецкую закусочную.

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Источник: korrespondent.net
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