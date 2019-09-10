Зеленский выдал удостоверения новым членам ЦИК

Президент Украины Владимир Зеленский вручил удостоверения новым членам Центральной избирательной комиссии, поздравил их с избранием и пожелал плодотворной работы, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Желаю вам успехов. У вас действительно очень важная работа", - сказал Зеленский на церемонии вручения в среду.
Присутствовавший на встрече председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также поздравил членов Центризбиркома с назначением и подчеркнул важность привлечения нового состава ЦИК к работе над Избирательным кодексом и законопроектом о референдуме (народовластии).
Ранее сообщалось, что назначен глава нового Центризбиркома. Избирательную комиссию возглавил Олег Диденко, прошедший по квоте Слуги народа. Ранее он был в ЦИК по квоте партии УДАР.
Новый состав президент Владимир Зеленский предложил Раде только накануне, а сегодня утром он уже был утвержден нардепами.
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Источник: korrespondent.net
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