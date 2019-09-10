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09. 10. 2019

Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 октября, обсудил вопрос сотрудничества в отношении расследования авиакатастрофы МН17 с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Встреча между Зеленским и Блоком состоялась в Киеве.

"Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбивании самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский проинформировал Блока о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

 

Как сообщалось, завтра Стеф Блок проведет встречу с главой МИД Украины.

Напомним, накануне парламент Нидерландов единогласно проголосовал за расследования причастности Украины к катастрофе над Донбассом в 2014 году малазийского Боинга (рейс MH17) в июле 2014 года.

MH17: В Нидерландах хотят найти причастность Киева

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Источник: korrespondent.net
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