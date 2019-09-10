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09. 10. 2019

Турция начала наземную операцию в Сирии

 
Вооруженные силы Турции в среду, 9 октября, пересекли границу с Сирией и приступили к проведению наземного этапа новой военной операции к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщило Минобороны Турции в Twitter.
 
"Наши военные, а также Сирийская национальная армия в рамках операции Источник мира начали наземную операцию к востоку Евфрата", − указали в военном ведомстве.
 
По данным газеты Yeni Safak, подразделения армии Турции вошли на территорию соседнего государства с трех точек.
 
Ранее по позициям курдских формирований на севере Сирии наносили удары турецкие ВВС.
 
Напомним, в среду президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием Источник мира
 
По словам турецкого лидера целью новой операции является уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики.
 
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Источник: korrespondent.net
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