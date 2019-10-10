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10. 10. 2019

Байден призвал объявить Трампу импичмент

 
Бывший вице-президент США Джо Байден впервые высказался за то, чтобы Конгресс объявил импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом политик заявил 9 октября в ходе выступления перед сторонниками в Нью-Гэмпшире, сообщает Интерфакс-Украина.
 
"Дональд Трамп нарушил данную при вступлении в должность клятву. Он предал свой народ и совершил нарушения, наказание за которые − импичмент", − отметил Байден.
 
Он подчеркнул, что лидеру страны "нужно объявить импичмент".
 
Напомним, телефонный разговор президента США с Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Источник: korrespondent.net
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