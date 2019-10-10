ЕС инвестировал в Украину больше других − Могерини

Евросоюз инвестировал в Украину больше, чем какой-либо другой партнер. Об этом 9 октября заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, выступая в Брюсселе перед депутатами Европарламента, сообщает Интерфакс-Украина.

В рамках пленарного заседания, на котором обсуждался украинский вопрос, Могерини констатировала, что за последние пять лет "Украина прошла долгий путь".

"И все эти годы ЕС всегда стоял на стороне украинского народа. После 2014 мы предоставили Украине самый большой пакет поддержки в истории ЕС с более чем 15 миллиардов евро. Мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну в мире. И никакой другой партнер не инвестировал в Украину столько, сколько сделали мы", − заявила глава европейской дипломатии.

Она напомнила, что пять лет назад, после вступления в занимаемую должность, Украина "была почти единственным вопросом повестки дня внешней политики" и выразила обеспокоенность, что внимание ЕС в отношении ситуации в Украине "ускользает от нас так, как будто проблема исчезла".

Высокий представитель сообщила присутствующим, что украинский вопрос также будет на повестке дня заседания Совета по вопросам иностранных дел в следующий понедельник, 14 октября, как раз по причине того, чтобы внимание в отношении ситуации в Украине не снизилось".

Могерини подчеркнула, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС – "самое амбициозное соглашение, которое ЕС когда-либо подписал с другим партнером".

Напомним, президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что европейские страны должны больше помогать Украине в сложные времена.

Как сообщал Корреспондент.net , во время телефонного разговора между Зеленским и Трампом, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента президент США, оба лидера сошлись во мнении, что страны ЕС недостаточно помогают Украине.

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Источник: korrespondent.net