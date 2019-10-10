В Австралии кенгуру напало на парашютиста

В Австралии на приземлявшегося скайдайвера напало кенгуру. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Drafts 2.0 9 октября.

Мужчине удалось снять на видео курьезный случай. Инцидент произошел после успешного приземления на специальную площадку, когда парашютист уже был готов снимать оборудование.

Спортсмен увидел, как на него несется кенгуру. Животное успело нанести ему несколько ударов и убежало. Серьезных травм парашютист не получил.

pic.twitter.com/HwTZXmYyEA — Drafts 2.0 (@drafts_2) October 9, 2019

Столицу Австралии "атаковали" кенгуру

Ранее сообщалось, что австралиец отбил у кенгуру своего пса.

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Источник: korrespondent.net