Лента RSS
Подписаться на ленту
10 октября 2019, четверг, 02:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
10. 10. 2019

В Австралии кенгуру напало на парашютиста

 
В Австралии на приземлявшегося скайдайвера напало кенгуру. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Drafts 2.0 9 октября.
 
Мужчине удалось снять на видео курьезный случай. Инцидент произошел после успешного приземления на специальную площадку, когда парашютист уже был готов снимать оборудование.
 
Спортсмен увидел, как на него несется кенгуру. Животное успело нанести ему несколько ударов и убежало. Серьезных травм парашютист не получил.

pic.twitter.com/HwTZXmYyEA

— Drafts 2.0 (@drafts_2) October 9, 2019

Столицу Австралии "атаковали" кенгуру

Ранее сообщалось, что австралиец отбил у кенгуру своего пса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.