Украинская ГТС готова к зиме − Коболев

Украина закупила газ на зимний период в полном объеме и полностью готова к отопительному сезону. Об этом 9 октября написал в Facebook глава Нафтогаза Андрей Коболев.

"Мы долго и добросовестно готовились к следующей зиме. К началу отопительного сезона уровень газа в хранилищах достигнет 21 миллиарда куб. м, Укртрансгаз выполнил 100% плановых ремонтных и диагностических работ на украинской ГТС и ПХГ, мы начали использовать БПЛА для охраны объектов критической (и не только) инфраструктуры", − информировал Коболев.

Как отметили в Укртрансгазе, на 9 октября в ПХГ Украины накоплено 20,8 миллиарда куб. м голубого топлива. Этот показатель на 26% больше, чем в прошлом году, и является рекордным за последние девять лет.

Напомним, 26 сентября объемы газа в подземных хранилищах Украины обновили максимум за девять лет, достигнув 20,1 миллиарда куб. м.

Ранее Коболев сообщил, что Украина закачала в хранилища достаточное количество газа для прохождения отопительного сезона.

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Источник: korrespondent.net