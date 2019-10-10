Лента RSS
Подписаться на ленту
10 октября 2019, четверг, 05:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
10. 10. 2019

Курды заявили об отражении наземной атаки Турции

 
Арабо-курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) отразили наземное нападение турецкой армии на сирийский приграничный город Телль-Абъяд. Об этом заявил официальный представитель SDF Мустафа Бали в Twitter.
 
Ранее Бали сообщил, что турецкая армия начала артиллерийский обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб) на границе двух стран.
 
"Наземное нападение турецких сил было отражено бойцами SDF в Телль-Абъяде", − отметил он.
 
По информации государственного телевидения Сирии, в настоящее время наблюдается артиллерийский обстрел между турецкой армией и силами SDF по обе стороны границы.
 
При этом турецкие войска продолжают продвижение к востоку от реки Евфрат. Об этом 10 октября сообщило Минобороны Турции в Twitter. 

Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat’ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor.
🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 pic.twitter.com/9de2a9fWQW

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019

Ранее вооруженные силы Турции сообщили, что в первые часы операции в Сирии нанесли удары по 181 "объекту террористов".

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.