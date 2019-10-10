Курды заявили об отражении наземной атаки Турции

Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat’ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019
🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 pic.twitter.com/9de2a9fWQW
Ранее вооруженные силы Турции сообщили, что в первые часы операции в Сирии нанесли удары по 181 "объекту террористов".
Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира.
Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.
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Источник: korrespondent.net
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