Трамп пригрозил Турции серьезными последствиями

Президент США Дональд Трамп предупредил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии. Об этом он заявил журналистам в среду, 9 октября, сообщает ТАСС.
"Я разрушу его (президента Турции) экономику, если это произойдет. Однажды я уже сделал это в связи с пастором (Эндрю) Брансоном. Я надеюсь, что он (Эрдоган) будет действовать рационально", − подчеркнул американский лидер.
Трамп отметил, что готов сделать "нечто значительно большее, чем санкци", и предупредил об этом Эрдогана.
"Я пытался его (Эрдогана) остановить буквально с первого дня на посту президента, но они хотят воевать", − указал президент США.
Он также заявил, что Вашингтон вывел всех своих военнослужащих из зоны проведения турецкой операции в Сирии и вывозит оттуда некоторых "наиболее опасных" из захваченных ранее боевиков террористической группировки "Исламское государство".
Ранее сенатор Линдси Грэм предложил ввести персональные санкции в отношении президента Турции из-за начала военной операции в Сирии.
Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира
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Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.
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Источник: korrespondent.net