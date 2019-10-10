Запись стрельбы в Галле посмотрели более двух тысяч человек

Запись трансляции, которую вел преступник, обстрелявший синагогу и турецкую закусочную в Галле, посмотрели около 2,2 тысячи человек по стриминговому сервису Twitch. Об этом сообщила компания-оператор данного сервиса, принадлежащего Amazon.
"Владелец аккаунта вел прямую передачу этого ужасающего деяния по стриминговому сервису Twitch в течение 34 минут, за это время (прямую) трансляцию увидели пять человек", − говорится в Twitter сервиса.
По его данным, запись передачи "посмотрели примерно 2200 человек в течение 30 минут до того момента, когда видео было помечено (предупреждающим о нарушении) флажком и удалено из Twitch".
Как сообщил телеканал CNN, подозреваемого в нападении 27-летнего мужчину по имени Стефан Б. из Саксонии-Анхальт арестовали.
Как полагают в полиции, нападение было мотивировано крайне правыми и антисемитскими взглядами мужчины.
Перед стрельбой он провозгласил короткую антисемитскую речь, утверждая, что Холокоста "никогда не случалось" и "корнем мировых проблем являются евреи".
Напомним, 9 октября у синагоги в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека.
По данным СМИ, на территорию расположенного там еврейского кладбища нападавшие, которых было двое, бросили ручную гранату.
Полиция ФРГ подтвердила, что, помимо стрельбы у синагоги в Галле, прозвучали выстрелы в Ландсберге, расположенном в 15 км от него.
Полиция Галле после инцидента задержала одного человека.
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Источник: korrespondent.net