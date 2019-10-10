Эрдоган: Турция имеет право на операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет право проводить операцию Источник мира в соседней Сирии благодаря Аданскому соглашению, подписанному правительствами двух стран в 1998 году. Об этом он рассказал в интервью газете Yeni Safak 10 октября, сообщает ТАСС.

"Что же касается использования воздушного пространства над Сирией, то оно не принадлежит США. Это международное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом (президента Сирии Башара Асада)", − отметил турецкий лидер.

По его словам, США находятся в Сирии "не по приглашению режима".

"А мы там находимся в рамках соглашения (подписанного между Анкарой и Дамаском) в Адане. Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов (на территории Сирии)", − указал Эрдоган.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.

Напомним, в 1980-1990-х годах отношения между Турцией и Сирией были крайне напряженными. Анкара обвиняла Дамаск в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК).

В октябре 1998 года наступил кризис и Турция предоставила Сирии 45-дневный срок, в течение которого страна должна была полностью отказаться от поддержки РПК.

В том же году сирийские власти выслали из страны лидера РПК Абдуллаха Оджалана. 20 октября 1998 года переговоры представителей глав МИД и МВД завершились подписанием в Адане совместного протокола и соглашения по вопросам безопасности.

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Источник: korrespondent.net