Минздрав хочет отменить медсправки

В Украине планируют отказаться от медицинских документов и медицинских справок из-за коррупционной составляющей, которую они могут нести. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в четверг, 10 октября.

"Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения", - отмечает министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Отмечается, что Минздрав будет принимать предложения от граждан и профессионального медицинского сообщества по дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации с 9 по 15 октября.

"На этой неделе в Министерстве состоятся совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами. Начнут работать рабочие группы, перед которыми Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поставила задачу разработать документы и проекты решений по отмене устаревших медицинских справок", - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, что ранее под Кабмином собрался пикет из-за проблем с закупкой лекарств. Протестующие являются участниками пациентских организаций Украины. Они заявляют, что новый Минздрав - "дно".

Также сообщалось, что ежегодно в Украине нуждаются в трансплантации органов по жизненным показаниям до пяти тысяч человек. В 2018 году в государственном бюджете на трансплантацию было заложено 600 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net