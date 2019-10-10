Красный Крест направил 160 гумпомощи на Донбасс

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса 11 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовало 11 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой 159,2 тонн. В этот раз транспортные средства перевозили промышленные товары, продуктовые и гигиенические наборы.

Напомним, 19 сентября на Донбасс прибыло семь грузовиков с гумпомощью от Красного Креста. Они привезли строительные материалы и корм для животных общим весом 150 тонн.

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Источник: korrespondent.net