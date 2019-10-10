Стал известен размер зарплаты генпрокурора Рябошапки

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка за сентябрь получил зарплату в размере более 130 тысяч гривен. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает УНН со ссылкой на полученный ответ из ГПУ на соответствующий запрос.

"Сумма начисленной заработной платы за сентябрь 2019 года Генеральному прокурору Рябошапке Р.Г. составляет 131 728,95 гривен", – говорится в ответе.

Сообщается, что зарплата Рябошапки состоит из:

должностного оклада – 37 000 гривен;

надбавки за выслугу лет – от 10% до 50% должностного оклада;

надбавки за почетное звание "заслуженный" – в размере 5% должностного оклада;

надбавки за выполнение особо важной работы – до 100% должностного оклада с учетом надбавки за выслугу лет;

надбавки за работу в условиях режимных ограничений – от 10% до 20% должностного оклада;

премии – не менее 10% должностного оклада.

Ранее были названы зарплаты народных депутатов за сентябрь. Так, зарплата глав фракций и групп в парламенте составила от 37 тысяч до 46 тысяч гривен.

Также сообщалось, что последняя зарплата экс-главы ЦИК Татьяны Слипачук превысила полмиллиона гривен.

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Источник: korrespondent.net