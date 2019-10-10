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10. 10. 2019

Пресс-конференцию Зеленского посетят более 300 журналистов

Для участия в сегодняшнем пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского аккредитовались более 300 журналистов. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в четверг, 10 октября.

Пресс-конференция должна начаться в 10:00 на Kyiv Food Market. Владимир Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

Напомним, что за ходом пресс-конференции Зеленского можно следить онлайн. Он будет общаться с прессой весь день.

Отметим, что Юлия Мендель обещала, что Зеленский пообщается с прессой по итогам первых 100 дней президентства, но тогда президент записал ролик с актером Станиславом Бокланом.

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Источник: korrespondent.net
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