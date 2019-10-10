Помпео обвинил Турцию во лжи о согласии на операцию в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео назвал ложью информацию о том, что Вашингтон дал согласие для проведения операции Турции на севере Сирии. Об этом он сказал в интервью PBS NewsHour.

"Да, это просто ложь", - сказал Помпео.

При этом госсекретарь уклонился от ответа, возьмет ли США на себя ответственность за результаты турецких атак, в том числе в случае гибели мирных жителей или если "Исламское государство" снова возродится.

"Мы собираемся работать над тем, чтобы у ИГ не было халифата, который простирается через широкую полосу Сирии и Ирака, как было, когда президент вступил в должность", - сообщил он.

По словам Помпео, угроза от ИГ исходит из Ирака. "Есть еще дюжина других стран, где угроза радикального исламского терроризма продолжает существовать, и мы, Соединенные Штаты, должны убедиться, что мы размещаем наши силы, наши ресурсы надлежащим образом, чтобы уменьшить эту угрозу для США", - отметил Помпео.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Источник мира".

В связи с этим президент Дональд Трамп предупредил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.

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Источник: korrespondent.net