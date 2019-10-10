В Крыму задержан проукраинский активист – СМИ

В аннексированном Крыму задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на украинского политика из Евпатории, народного депутата VII созыва Эдуарда Леонова в четверг, 10 октября.
"Об этом сообщила дочь Олега Приходько. Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Увезли в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет", – сказал Леонов.
Официальных комментариев российских силовых и правоохранительных ведомств пока нет.
Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Тогда российские силовики заявили, что изъяли украинскую символику, флаги партии Свобода, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.
Позже полиция Крыма возбудила уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности жилья Олега Приходько.
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Источник: korrespondent.net
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