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10. 10. 2019

В Крыму задержан проукраинский активист – СМИ

В аннексированном Крыму задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на украинского политика из Евпатории, народного депутата VII созыва Эдуарда Леонова в четверг, 10 октября.

"Об этом сообщила дочь Олега Приходько. Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Увезли в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет", – сказал Леонов.

Официальных комментариев российских силовых и правоохранительных ведомств пока нет.

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Тогда российские силовики заявили, что изъяли украинскую символику, флаги партии Свобода, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

Позже полиция Крыма возбудила уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности жилья Олега Приходько.

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Источник: korrespondent.net
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