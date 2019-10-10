Зеленский оценил влияние разговора с Трампом на отношения стран

Телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, из-за которого разгорелся скандал, никак не мог повлиять на отношения Украины и США. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами в четверг, 10 октября.

"Как повлиял звонок на наши отношения? Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. У нас было несколько звонков с президентом США.... С оружием наши звонки, я имею в виду эти истории с Burisma, с оружием, они никак не связаны. Это неправда", - заявил Зеленский

В то же время, Зеленский назвал отношения Украины и США уставшими.

"Для нас задача - сделать эти, я бы их назвал так, уставшие отношения между Украиной и США (к сожалению, и на личной встрече Трамп [подтвердил], и я это знал), уставшие от [вопроса] "а куда вы тратили деньги". Этот вопрос шел из всех источников. Надо понять: это не только президент Трамп, это Соединенные Штаты, а вы знаете, как они к этому относятся - это деньги налогоплательщиков, для них это священные вещи", - сказал он.

По словам Зеленского, он хочет добиться, чтобы Трамп пересмотрел свое мнение об Украине как коррупционном государстве, и именно это, а не Burisma или Джо Байден, было в основе их летнего телефонного разговора и сентябрьской встречи в Нью-Йорке. "С оружием и историей с Бурисмой это никак не связано… Шантажа не было, это не было предметом разговора", - сказал президент Украины.

"Я хочу показать ему нашу команду, нашу молодую команду. Я хотел затащить его в Украину. Я ему сказал: я предлагаю после Варшавы заехать в Украину", - сказал Зеленский.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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Источник: korrespondent.net