Зеленский озвучил цель своего президентства

Главная цель президентства Владимира Зеленского – это прекращение войны на Донбассе. Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона в четверг, 10 октября.

"Когда меня избрали президентом, какого Зеленского выбирало общество? Президента, который остановит войну. Именно такой Зеленский остается. Главная моя цель, моя личная, я думаю, что именно это моя миссия в течение этих пяти лет" – сказал Зеленский.

Также он назвал главную проблему после начала войны в Донбассе.

"Наша главная ошибка была, когда многие приехали из оккупированной части, а мы как власть не обеспечили их местом жительства, работой... И многие из них уехали в поисках убежища. Почему я сказал, что виновата власть? Объясняю. Власть не может все... Власть не обеспечила. Власть занималась политикой и войной", – добавил он.

Зеленский заявил о том, что понимает, что некоторые граждане, проживающие на неподконтрольных территориях Донбасса, могут ощущать себя украинцами, а некоторые нет.

"Если в Донбассе человек думает, что не украинец, я не могу влезть в его мозг. Те, кто чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросим", – заверил президент и добавил, что эти граждане должны иметь возможность "вернуться в Украину".

Также Зеленский посоветовал жителям Донбасса, которые живут на оккупированных территориях, не смотреть российского телевидения или же разговаривать с телевизором как российский комик Сергей Светлаков.

"Ни одно телевидение, никакие СМИ не должны на них влиять. Это должны сделать только они сами: переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты смотришь, то как Светлаков разговаривал с телевидением. Это тоже выход, сидеть пока там нет наших каналов и говорить: "Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы, наша власть здесь появится, скоро наши парни за нами вернутся"...

Напомним, 10 октября в 10 утра начался пресс-марафон президента Владимира Зеленского. По данным его пресс-секретаря Юлии Мендель, на мероприятие аккредитовались более 300 журналистов.

За ходом пресс-конференции Зеленского можно следить онлайн. Президент будет общаться с прессой весь день.

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Источник: korrespondent.net