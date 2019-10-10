Зеленский: Есть варианты дат встречи в нормандском формате

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть варианты дат встречи в "нормандском формате", но конкретных сроков не назвал. Об этом он рассказал в четверг, 10 октября, в ходе пресс-марафона.

"Дата сегодня зависит и от нас с вами… И по поводу даты хочу сказать, что, к примеру, вчера я говорил с канцлером Ангелой Меркель и мы поднимали этот вопрос, они будут обсуждать это с французской стороной, не буду говорить в какой день, в ближайшее время… а потом они будут дату предлагать российской стороне", - сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул: "У меня уже есть варианты даты, на которые мы соглашаемся". При этом он пояснил, что необходимо это сделать как можно скорее, потому что ежедневно на Донбассе гибнут люди.

Он отметил, что вопрос конфликта на Донбассе может обсуждаться в двух форматах - на встрече в рамках нормандского саммита и на личной встрече его с президентом России Владимиром Путиным.

"Пока мы говорим только о нормандском формате ... Нам надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какие реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну. Мы очень хотим. Если вы тоже - давайте встречаться. Встречаться мы можем в двух форматах - нормандском формате и в ходе прямой встречи с президентом России. Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против", - отметил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что будет в случае срыва разведения войск. По его словам, в этом случа решение о проведении нормандской встречи будут принимать лидери государств.

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Источник: korrespondent.net