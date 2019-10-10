ГБР проводит обыски во Львовской фискальной службе

Госбюро расследований проводит обыски на таможне Львовской ГФС. Об этом первая замдиректора ГБР Ольга Варченко написала на своей странице в Facebook в четверг, 10 октября.

"Именно сейчас проводим санкционированные обыски на Львовской таможне ГФС. В частности, на пункте пропуска, таможенных постах и их отделах таможенного оформления, а также по месту жительства ее должностных лиц. В общем - 40 обысков", - написала она.

Ранее следователи Центрального аппарата ГБР совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили незаконную схему по ввозу на территорию Украины из стран ЕС дорогой брендовой одежды по поддельным документам. Ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее 400 тысяч долларов.

"Проверяем причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур. Одежду ввозили в Украину как секондхенд", - сообщила Варченко.

Также она описала схему, по которой действовали мошенники:

"Предприятие-импортер заказывает один товар из стран ЕС - в нашем случае - дорогую брендовую одежду, а когда он доезжает до таможни назначения для прохождения таможенного оформления - превращается в "товар подмены" - в этом случае - секондхенд. Такая одежда попадала на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей. В результате, государство несло убытки, только представьте, как минимум 1 млн гривен с каждой партии товара. Грузовики, которыми везли товар по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска только в изменении отдельных должностных лиц таможенного поста", - написала Варченко.

Далее, по ее словам, должностные лица таможни, по договоренности с организаторами незаконного перемещения товара через таможенную границу Украины, организовывали беспрепятственное прохождение таможенных формальностей, не применяли необходимые формы таможенного контроля, не принимали мер контроля в отношении импортируемых ими товаров при пересечении государственной границы Украины на основании ложных сведений, внесенных в ГТД.

Кроме обысков на Львовской таможне, они также проводятся по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов. Во время обысков документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме.

Процессуальное руководство осуществляет Генпрокуратура. Уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что ранее на оборонных предприятиях Житомира и Киева прошли обыски, проведенные ГБР и военной прокуратурой.

Также сообщалось, что в Закарпатскую область в рамках масштабных обысков отправили Нацгвардию и 80 следователей. Правоохранители задержали руководителя федерации бокса Закарпатья, экс-депутата Павла Балогу и правоохранителя.

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Источник: korrespondent.net