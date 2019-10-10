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10. 10. 2019

Референдума об особом статусе Донбасса не будет - Зеленский

Референдума по поводу закона об особом статусе Донбасса в Украине быть не может. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в четверг, 10 октября.

По его словам, по этому поводу могут быть договоренности.

"Референдума по поводу того или иного закона у нас не может быть. У нас могут быть уже какие-то договоренности..Но я думаю, что это не в Нормандском процессе..В нормандском процессе будут поднять темы красных линий, дальнейших шагов", - заявил Зеленский.

Также глава государства заявил, что закон могут обсуждать с обществом.

"Какой будет новый закон об особом статусе? Вот там пункты, эти красные линии, мы готовы обсуждать с обществом, с журналистами и только после этого с Верховной радой и только после этого голосовать", - заявил Зеленский.

Напомним, 10 октября в 10 утра начался пресс-марафон президента Владимира Зеленского. По данным его пресс-секретаря Юлии Мендель, на мероприятие аккредитовались более 300 журналистов.

За ходом пресс-конференции Зеленского можно следить онлайн. Президент будет общаться с прессой весь день. 

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Источник: korrespondent.net
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