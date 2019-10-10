Глава Минздрава призывает к флешмобу против самоубийств

Команда Минздрава 10 октября, когда мир отмечает день психического здоровья, присоединяется к всемирной акции "40 секунд действия". Об этом на своей странице в Facebook написала глава МОЗ Зоряна Скалецкая.

"Сегодня моя команда присоединяется к всемирной акции "40 секунд действия". Цель акции - поддержать людей в трудном положении, предотвратить самоубийство", - написала она.

Скалецкая отметила, что почти 800 000 человек по всему миру ежегодно завершают жизнь самоубийством: "Среди молодых людей в возрасте 15 - 29 лет - это одна из главных причин смертности".

"Я вас очень прошу присоединиться к акции #WorldSuicidePreventionDay. Если у вас есть близкий человек или коллега в трудном положении - по крайней мере 40 секунд поговорите с ним и поддержите. Если у вас есть аудитория и подписчики - скажите им теплые слова, расскажите об акции.

Вы можете предотвратить самоубийство. Простые шаги, обычные слова поддержки и только 40 секунд могут спасти жизнь", - написала Скалецкая.

Накануне сообщалось, что в Ровно на работе застрелился полицейский. Погибший проработал в МВД 13 лет. У него осталась жена и двое детей. Мотивы его поступка выясняются.

ВОЗ: Каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство

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Источник: korrespondent.net