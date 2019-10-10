Зеленский: Без разведения не будет переговоров

От разведения сил и средств на Донбассе зависит перспектива проведения встречи в нормандском формате. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг, 10 октября.

"Разведение – я так вам скажу: пока туда будут приезжать разные люди с обоих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения – не будет нормандского формата. Потому я и сказал: теперь уже это зависит и от нашей стороны", - сказал президент.

При этом он отметил, что российская сторона также должна гарантировать разведение войск и прекращение огня как участница минского процесса.

На вопрос о возможности введения миротворческого контингента в отдельные районы Донецкой и Луганской областей для восстановления контроля над украинско-российской границей Зеленский ответил: "Мы должны с вами контролировать границу? Должны 100%. А как? Надо садиться за один стол. Миротворцы – один из путей".

Президент добавил: "Я вам говорил, что я за то, чтобы эта миссия была на границе между Украиной и Россией".

Пресс-конференция Зеленского: онлайн

Отвечая на уточняющийся вопрос, означает ли это, что возможны какие-либо другие варианты, кроме как размещение миротворцев на границе с РФ, Зеленский сказал: "Я в целом говорю, что если мы с вами рассматриваем миротворцев, то я их рассматриваю на границе между Украиной и Россией".

Также он сообщил, что во время встречи в нормандском формате будут обсуждены "красные линии" по Донбассу, а также возможное возвращение вопроса Крыма на повестку дня.

Он отметил также, что в Украине уже есть один закон об особом статусе Донбасса.

"Кстати, отвечая сразу на вопрос о том, какой будет новый закон об особом статусе - там пункты, эти "красные линии", мы готовы обсуждать с обществом, с журналистами, и только после этого - с Верховной Радой, и только после этого голосовать. По поводу амнистии, вы знаете что принятый закон ... И этот вопрос должен обсуждаться в нормандском формате. То есть что это за закон, что это за амнистия, кого мы амнистируем, каким образом, кто должен рассматриваться в формате амнистии", - сказал Зеленский.

По его мнению, есть категория людей, которых не касается амнистия.

"Все эти вопросы начнут проговариваться в нормандском формате. Относительно Крыма, к этому, вы знаете, к сожалению ... Я постоянно поднимал вопрос: почему в Минске не обговорюеься Крым? А почему в нормандском формате не обсуждается? То есть для меня нормандский формат - это еще и возможность возврата вопрос решения Крыму, хотя бы к обсуждению ", - сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что будет в случае срыва разведения войск. По его словам, в этом случае решение о проведении нормандской встречи будут принимать лидери государств.

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Источник: korrespondent.net