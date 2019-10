Куда пойти в Киеве на выходных 12-14 октября

Он является выходным днем, и в этом году выпадает на понедельник. Выходные в столице обещают быть насыщенными интересными событиями. Киевлянам и гостям столицы будет куда сходить, чтобы весело и с пользой провести субботу, воскресенье и понедельник.

Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 12-14 октября 2019 года. В столице пройдет Junior Fashion Week, маркеты от Всі.Свої и Ulichnaya Eda, фестивали хризантем и тыквы. Также в Киеве запланировано множество концертов и перформансов, запись танцевального и юмористического телешоу.

Junior Fashion Week. Fall-Winter 19/20

Junior Fashion Week. Fall-Winter 19/20 / фото: juniorfashionweek.com.ua

Самое ожидаемое модное событие осени пройдет уже в эти выходные в Киеве. С 10 по 13 октября в столице в очередной раз организовывают Junior Fashion Week. Свою продукцию, а именно коллекции детской одежды осенне-зимнего сезона, представят более двух десятков отечественных и зарубежных дизайнеров. В субботу пройдут показы брендов: Vladira, MITCHELLCLOTHING, Daria Chuprina, By Vel, Arrin Apparel, Il Gufo, Monalissa, Nebesite. В воскресенье ожидают показы от: See Arsee, MALYNA, Горошинка Бутик and MONE, ВIKKEMBERGS, Petit Bateau, LAPIN HOUSE. Начало показов в 12.00.

Где: Киев, КВЦ “Парковый”, ул. Парковая дорога, 16а

Стоимость: 100-350 грн

ГарбузFest

ГарбузFest / фото: kievpravda.com

12-13 октября в музее Пирогово пройдет праздник украинской тыквы. Осень - сезон сбора урожая, поспевает и царица огорода - тыква. Именно она и стала основной героиней октябрьского феста. В программе фестиваля масса активностей для детей и взрослых: забавы и конкурсы, тематические мастер-классы, соревнования красавиц и мужские состязания, ярмарка, детские зоны отдыха, дегустационные зоны, где будет немало вкусностей из тыквы (сок, варенье, мед, цукаты, тыквенная каша). Организаторы даже обещают тыквенную елку. На фестиваль приглашают всех, кто носит фамилию Гарбуз, им обещают приятные подарки. Начало в 10.00.

Где: Киев, Национальный музей народной архитектуры и быта, ул. Академика Тронько

Стоимость: по входному билету в музей

Всі. Свої. Дни украинского пальто

Всі. Свої. Дни украинского пальто / фото: moemisto.ua

12-14 октября пройдет второй маркет, посвященный пальто. Первый такой организовывали в прошлом году, и он был мега-успешным. На маркете в этом сезоне продукцию представят более 100 брендов верхней одежды. В предстоящий уик-энд будут работать все 5 этажей, где кроме всего прочего предлагают приобрести любую одежду, обувь, аксессуары, белье. Начало в 11.00.

Где: Киев, D12, Десятинная, 12

Стоимость: вход свободный

Ulichnaya Eda. BBQ

Ulichnaya Eda. BBQ / фото: kiev.detivgorode.ua

На 12-13 октября запланирован второй BBQ-чемпионат. Соревноваться будут в 4 категориях: свиные ребра с соусом BBQ, крылышки с соусом Buffalo, шашлык и десерты на мангале. Оценивать работу участников поручили представителям всемирных BBQ-ассоциаций, а это - Илья Иваненко, Тарас Парандий, Сергей Мантулин, Константин Лайпаков. Готовить мясо будут на профессиональном оборудовании, которое не в каждом ресторане имеется. Среди развлечений: кинотеатр, маркет вещей и подарков TEPLO Market 3.1, мастер-классы, игры Twerk Battle. Подкрепиться гостям предложат стейками, шашлыками и ребрышками на фуд-корте. Начало в 11.00.

Где: Киев, М. Черниговская, Арт-завод Платформа, ул. Беломорская, 1

Стоимость: 120 грн.

Doom Over Kyiv

Doom Over Kyiv / фото: tickethunt.net

12-13 октября пройдет долгожданное событие для любителей тяжелой музыки. В 2019 году, после перерыва, в Украину возвращается Doom Over Kiev. Организаторы фестиваля особенно постарались и пригласили известных музыкантов. Так, в первый день сыграют: Suffer Yourself, Aklash, Monolithe, 1914, Antimatter и легендарные Tiamat. А в воскресенье своим творчеством порадуют: Dymna Lotva, KZOHH, Mournful Gust, (EchO) и The Nighttimeproject. Хедлайнеры второго дня – October Tide. Начало в 15.00.

Где: Киев, М. Лукьяновская, Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Стоимость: 990-2690 грн

10 теноров в Freedom Hall

10 теноров в Freedom Hall / фото: freedomhall.kiev.ua

12 октября на сцене ТКК Freedom Hall выступят лучшие голоса Украины, которые работают в Национальной оперетте. В программе вечера: изысканные, романтические, наполненные добром и светом музыкальные номера. Зритель снова услышит известные композиции: ’O sole mio, Luna tu, Bésame mucho, Delilah, Quando, quando, quando, Granada, L’italiano, The Lion King, Volare. Их исполнят 10 лучших отечественных теноров. В кчестве музыкальных подарков исполнят: “Жизнь без любви”, “Танцуй”, “Ты чувствуешь сегодня любовь?”, “Я люблю возвращаться” и другие. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Почайна, Freedom Hall, ул. Кирилловская, 134

Стоимость: 200-700 грн

Фестиваль хризантем

Фестиваль хризантем / фото: http://kotygoroshko.mk.ua

Выставка под названием “Цветочные созвездия” будет продлится до 27 октября на Певческом поле. Чтобы создать яркие цветочные композиции из хризантем, было высажено 25 тыс. кустов. Разноцветные цветы станут основой 10 районных композиций, подчиненных теме звездного неба. Так, цветочные композиции будут отражать узнаваемые и загадочные созвездия: Золотой и Летучей Рыбы, Райской Птицы, Кита, Близнецов, Стрельца, Дракона, Дельфина, Феникса, Пегаса, Гончих Псов. Традиционно, для гостей подготовили праздничную программу, будет работать ярмарка, посетители смогут отдохнуть и перекусить в фуд-зоне. Для детей запланированы мастер-классы, аттракционы, конкурсы и игры, масса других активностей.

Где: Киев, М. Арсенальная, Печерский ландшафтный парк, ул. Лаврская, 33

Стоимость: 25-75 грн

МАМАХОХОТАЛА

МАМАХОХОТАЛА / фото: 24tv.ua

12 октября на очередной концерт-телезапись приглашают члены юмористического молодежного проекта. Шоу МАМАХОХОТАЛА транслируется на НЛО TV уже 10 сезонов подряд, а номера шоу набирают миллионы просмотров на YouTube. В эту субботу ребята продемонстрируют нечто на 100% новое: номера, декорации, шутки. Поскольку проходит телезапись, номера будут играть в нон-стоп режиме, без дублей, актеры вживую работают со зрителем. Среди последних планируют разыграть призы. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Майдан Независимости, МЦКиИ “Октябрьский дворец”, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 249-1499 грн

Futurism

Futurism / фото: kyivmaps.com

12 и 13 октября на Арт-завод Платформа ожидается самая масштабная иммерсивная постановка в Украине, которая объединяет шоу, театр и игру, и где участвуют десятки актеров. Более того, актером становится каждый зритель. Для постановки спектакля создают огромную локацию - 1500 м² специально оборудованной территории.

Зрители окажутся вовлечены в танцевальные и вокальные номера, видеопроекции и спецэффекты, а от их действий будет зависеть финал спектакля-шоу. Все игроки поделятся на три группы влияния: капиталисты, ученые и антиглобалисты. Участник получает доступ к сайту, где расскажут, какого персонажа он будет представлять, и как подготовиться к шоу-игре. В результате в выигрыше останется только одна группа. Участвовать в шоу-спектакле могут лица, достигшие 16 лет. Игры проходят по пятницам или субботам до 26 октября. Начало в 16.00 и 17.00

Где: Киев, М. Черниговская, Арт-завод Платформа, ул. Беломорская, 1

Стоимость: 550 грн.

NRJ Live Party. Kazka & Alexeev

NRJ Live Party. Kazka & Alexeev / фото: interfax.com.ua

12 октября - грандиозная вечеринка от NRJ, а главные действующие особы - Kazka и Alexeev. Со сцены ночного клуба они исполнят любимые всеми хиты: “Плакала”, “Свята”, “Дива”, “Сама”, “А я пливу”, “Пьяное солнце”. Начало в 22.00

Группа Kazka стала выступать на большой сцене в 2017 году, а уже через год получили премию “Прорыв года” от M1 Music Awards. В 2019 году Kazka выборола звание “Поп-группы года” по версии премии YUNA.

Никита Алексеев ворвался на музыкальный Олимп в 2015 году, а в 2016 получил премию “Открытие года” от премии YUNA. Обладателем премии “Прорыв года” Alexeev стал и в России, и в Украине.

Где: Киев, М. Вокзальная, INDIGO ambitious project, ул. Кудряшова, 3

Стоимость: 400 грн.

Игорь Григорьев & "Аттракцион"

Игорь Григорьев & "Аттракцион" / фото: youtube.com

Игорь Григорьев в 90-е годы прошлого века был известным журналистом и продюсером, основателем журнала "ОМ". Впоследствие стал серьезно заниматься музыкой. Его творчество сегодня – это безумный симбиоз из самых разных жанров: арт-попа, инди-попа, инди-кабаре. В 2013 году выпустил первый альбом “Корнукопия”, а через два года второй - “Темный угол”. В 2017 году Григорьев создал свой коллектив "Аттракцион" и написал под него новую концертную программу в стиле диско-фанк. В прошлом году Григорьев выпустил альбом "Святые" совершенно нового проекта - ПАНАМА. На клубном концерте в Киеве, 13 октября, Игорь и его команда исполнят полюбившиеся хиты, а также новые песни и мелодии. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Университет, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4

Стоимость: 350-650 грн

Праздничные мероприятия ко Дню защитника Украины

Праздничные мероприятия ко Дню защитника Украины / фото: http://kievvlast.com.ua

14 октября в 12.00 возле здания Киевской мэрии начнутся официальные мероприятия. На 13.00 на Певческом поле запланирована праздничная концертная программа "Мужественные и несокрушимые" с участием художественных любительских коллективов.

Они споют украинские патриотические, казацкие, стрелецкие и народные песни. Зрители услышат другие вокальные произведения в исполнении солистов и увидят хореографические номера. А в 18.00 во Дворце спорта начнется торжественный вечер, посвященный Дню защитника Украины - "Они присягнули на мир и свободу!".

Где: Киев, КМДА, Певческое поле, Дворец спорта

Стоимость: бесплатно

Mario Biondi

Mario Biondi / фото: popcorntv.it

В понедельник с концертом украинскую столицу посетит итальянский “король соула” - Марио Бионди. Он презентует композиции из нового альбома, а также исполнит уже знакомые многим песни в комбинации соул и джаза. Начало в 19.00

Дебютный альбом итальянского исполнителя вышел в 2006 году и о нем сразу же заговорил весь мир, диск Handful of Soul всего за три месяца стал платиновым. Стиль Марио Бионди – современный фьюжн, переплетенный с фанком, acid jazz («эйсид джаз») и соулом.

Именно уникальная подача музыкального материала сыграла помогла Марио Бионди сделать головокружительную карьеру. Два года назад состоялся релиз 22-трековой компиляции Best of Soul, куда вошли не только лучшие композиции, но и новые песни.

Где: Киев, М. Майдан Независимости, МЦКиИ “Октябрьский дворец”, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 290-2390 грн

Fima Chupakhin

Fima Chupakhin / фото: www.smallslive.com

14 октября известный украинский джазовый пианист и медиа-композитор презентует свой дебютный альбом - Water. Концерт пройдет в рамках всеукраинского тура. Пластинка Water была записана в Нью-Йорке и только появилась на стриминговых платформах. Зритель получит уникальный шанс услышать новые композиции вживую. Начало в 19.00

Фима Чупахин - соучредитель джазового коллектива Acoustic Quartet, композитор фильма “Дикое поле”, сотрудничал с Сергеем Бабкиным, Джамалой, SunSay, Сергеем Жаданом.

Где: Киев, М. Университет, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4

Стоимость: 250-950 грн

