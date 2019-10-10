Зеленский готов на прямые переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу освобождения пленных и удерживаемых граждан Украины. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября.

"Если нормандский формат будет отложен из-за того, что не будет разведения у нас в Золотом, а будут продолжаться обстрелы, то тогда мы будем находить другие форматы, как вернуть наших людей", – заявил Зеленский.

Он отметил, что одним из вариантов являются его прямые переговоры с президентом РФ.

"Я по поводу возвращения наших людей готов на прямые переговоры", – подчеркнул Зеленский. – Скажу честно, российская сторона декларирует нам, что без нормандского формата мы не дойдем до этого вопроса (обмена пленных – ред.). Поэтому я спешу с нормандским форматом".

Президент сообщил, что есть большой список лиц, которых нужно вернуть в Украину.

"Эти списки уже подготовлены нашей стороной, мы готовы. Часть этих списков уже обсуждены даже в минском формате, но решение, я думаю, будет на встрече в нормандском формате", – сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что главная цель его президентства – это прекращение войны на Донбассе. При этом он уточнил, что речь о прямой встрече с Путиным не идет, "потому что все против".

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Источник: korrespondent.net