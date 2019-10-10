Возле здания Kyiv Food Market, где начался пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, около 20 человек устроили митинг. Участники акции зажгли фаеры и дымовые шашки. Об этом сообщает УНН.

Как оказалось, на пикете пристутствуют представители разных организаций. Так, двое человек пришли с транспарантом "Мэр Днепра Филатов грабит", около 10 представителей партии "Всеукраинское объединение "Свобода" держат небольшие табличками "Спроси" с вопросами, которые, по их мнению, стоит задать Президенту: "почему не сложили мандат кнопкодавы?", "Когда закончится эпоха бедности?", "что шепчет Богдан?" и т. д.

Cмотрите фотогалерею: У здания, где проходит пресс-марафон Зеленского, зажгли фаеры

Еще два человека пришли с плакатами с просьбой уволить председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Перед зданием ходят еще несколько людей с различными плакатами. Они ничего не скандируют.

По данным полиции, ситуация спокойная.

Ранее Зеленский озвучил цель своего президентства. Глава государства посоветовал жителям Донбасса, которые живут на оккупированных территориях, не смотреть российское телевидение или же разговаривать с телевизором как комик Сергей Светлаков.

Пресс-конференция Зеленского: онлайн

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Источник: korrespondent.net