Девять человек пострадали в результате взрыва на станции по переработке мусора на территории аэропорта в городе Хершинг возле Линца. Об этом сообщает Kronen Zeitung в четверг, 10 октября.
Отмечается, что на территории аэропорта расположено предприятие по переработке мусора Umwelt Service. В одном из его помещений произошел взрыв в районе 8 утра по местному времени, после чего начался пожар.
На месте работают пожарные расчеты. Никакого влияния на работу аэропорта инцидент не оказал.
Известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Cмотрите фотогалерею: В Австрии прогремел взрыв в аэропорту: девять пострадавших
pic.twitter.com/ur6YrudBi9— Christian Zeintl (@chriszeintl) October 10, 2019
Напомним, 19 сентября в Стамбуле произошел мощный взрыв на химзаводе. Тогда пострадали семь человек, среди них двое пожарных.
А в Индии взорвался завод по производству фейерверков в городе Батала. Тогда погибли не менее 22 человек и еще 20 пострадали.
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Источник: korrespondent.net
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