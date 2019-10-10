Зеленский хочет поговорить с Кличко, прежде чем его уволить

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет общаться с главой КГГА Виталием Кличко перед тем, как решит уволить. Об этом он сказал на пресс-марафоне в четверг, 10 октября.

Зеленский заявил, что хочет разделить функции мэра Киева и главы КГГА, а Кличко против.

"Почему я его не уволил, просто еще не уволил. Думаю об этом. Я думаю, что Кличко против разделения (должностей мэра Киева и главы КГГА - ред.). Я думаю, что надо разделить эти функции", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что не против закона о столице.

"Я не против закона о столице. Я обязательно буду общаться с мэром господином Кличко перед тем, как я решу его уволить", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА было принято на заседании Кабмина 4 сентября. Оно направлено на утверждение президенту Владимиру Зеленскому.

Позже Кличко отреагировал на решение Кабмина. Он считает незаконным решение Кабмина об увольнении его с должности председателя КГГА.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net