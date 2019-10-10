Зеленский хочет поговорить с Кличко, прежде чем его уволить

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет общаться с главой КГГА Виталием Кличко перед тем, как решит уволить. Об этом он сказал на пресс-марафоне в четверг, 10 октября.
Зеленский заявил, что хочет разделить функции мэра Киева и главы КГГА, а Кличко против.
"Почему я его не уволил, просто еще не уволил. Думаю об этом. Я думаю, что Кличко против разделения (должностей мэра Киева и главы КГГА - ред.). Я думаю, что надо разделить эти функции", - заявил Зеленский.
Кроме того, президент добавил, что не против закона о столице.
"Я не против закона о столице. Я обязательно буду общаться с мэром господином Кличко перед тем, как я решу его уволить", - заявил Зеленский.
Как сообщалось, решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА было принято на заседании Кабмина 4 сентября. Оно направлено на утверждение президенту Владимиру Зеленскому.
Позже Кличко отреагировал на решение Кабмина. Он считает незаконным решение Кабмина об увольнении его с должности председателя КГГА.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость