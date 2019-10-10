Лавров оценил ситуацию с Нацкорпусом в Золотом

Неразведение сил и средств на Донбассе лишь затягивает возможность проведения саммита в нормандском формате, заявил в четверг, 10 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс-Украина.

"То, что происходит сейчас с неразведением сил и средств в Петровском и Золотом связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в "нормандском формате" ради проведения самого саммита", - сказал Лавров.

По словам Лаврова, обвинения в адрес Москвы в затягивании организации нормандского саммита - это "попытка с очень негодными средствами".

По словам российского министра, "есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита с тем, чтобы пересмотреть договорённости предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии, Франции".

"Я считаю, что это будет просто ударом по репутации нормандской четверки, и мы сделаем все, чтобы этого не допустить", - сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Нацкорпус прорвался в Золотое, копы открыли огонь. На блокпосту в Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами. Полиция стреляла в воздух.

Столкновения с Нацкорпусом: подробности от полиции

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Источник: korrespondent.net