Адвокат устроила скандал на пресс-конференции Зеленского

Во время пресс-конференции президента Владимира Зеленского в четверг, 10 октября, в помещении фуд-маркета в Киеве адвокат Тамара Атамась устроила скандал, сообщает Страна.

Женщина, находясь на первом этаже здания, кричала так громко, что ее услышал президент и журналисты, которые общались на втором этаже. Владимир Зеленский наблюдал за скандалом с балкона.

"Там стоит мать убитой Ирины Ноздровской, которая говорила правду так же, как и я. Я говорю правду, за которую меня преследуют и уничтожают. Я сегодня просила, я сказала, что я буду тихо. Я хочу послушать президента. Мое право сказать. Меня голоса никто не лишал. Господь бог дал мне голос, и он будет звучать правдиво... 14 сентября этого года меня Управление госохраны - женщину 59 лет - тянули за руки и за ноги: у меня трусы были видны. И я месяц ожидаю заявление, лично написанное президенту", - кричала женщина.

По ее словам, ее преследуют агенты Управления госохраны, а журналисты, которые пытались задать ей вопрос, фейковые. Тамара Атамась уточнила, что на встречу с президентом она пришла из-за несправедливости. По ее словам, ее обокрало государство, а "государственные исполнители по поддельным решениям забрали имущество, недвижимость ее семьи".

"Я пришла на встречу с президентом, а меня не допускали. Я гражданка Украины, глава семьи которой погиб в АТО, нас ограбило государство", - заявила Атамась.

Ранее сообщалось, что у здания, где проходит пресс-марафон Зеленского, зажгли фаеры. Около 20 человек устроили митинг возле здания Kyiv Food Market. Участники акции зажгли фаеры и дымовые шашки.

Пресс-конференция Зеленского: онлайн

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Источник: korrespondent.net