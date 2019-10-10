Зеленский прокомментировал ситуацию с лицензией 112 Украина

Вопрос о лицензии 112 Украина рассмотрит новый состав Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября, заявил президент Владимир Зеленский.

"Это не мое, не президентское дело. Мы должны перезагрузить Нацсовет, новый состав должен прийти и пусть они без меня рассматривают этот вопрос, доказывают вместе с вами - правы вы или нет. Зачем мне вмешиваться в эту ситуацию?" - сказал он.

Президент напомнил, что вопрос о непродлении лицензий телеканалам группы 112 Украина поднимался в последние два года.

"Знаете, за что вам угрожали отобрать вашу лицензию – мы же о 112 Украина сейчас говорим? Ваш собственник – Медведчук? Ну как – нет? Козак, Медведчук – одна история… Г-н Медведчук, который имеет непроукраинскую позицию, является вашим собственником? Я не занимаюсь редакционной политикой, просто вам напоминаю, почему… Думаю, это был шантаж", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что его команда не занимаемся редакционной политикой СМИ в принципе, а в партии Слуга народа нет собственников телеканалов.

"Новый состав Нацсовета должен честно рассмотреть этот вопрос. Я не буду на них влиять", - заявил Зеленский.

Пресс-конференция Зеленского: онлайн

Напомним, 26 сентября Нацсовет отказался продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу 112 Украина. Согласно решению, телеканал систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.

После этого телеканал 112 Украина обратился в суд с требованием отменить данное решение. Но накануне Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить этот иск.

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Источник: korrespondent.net