Зеленский пригрозил Слуге народа роспуском

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне пригрозил партии Слуга народа роспуском, если они будут ссориться. Об этом сообщает РБК-Украина.

Зеленский заявил, что может распустить партию через год, если они "начнут есть друг друга".

"Люди их выбирали. Они победили благодаря мне и благодаря тому, что многие из них что-то значат. Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они начнут есть друг друга - я через год их распущу", - заявил он.

Как сообщалось, глава Слуги народа предложил продать все авто депутата Дубинского. Глава фракции Слуга народа Арахамия предложил продать все машины депутата Дубинского, чтобы не брать кредиты МВФ.

Напомним, нардеп от Слуги народа назвал свою фракцию "слугами МВФ". Нардеп Дубинский назвал свою партию "слуга МВФ". Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook. Дубинский также заявил, что его коллеги не читают законы, которые принимают. Дубинский также назвал Украину страной под управлением МВФ: "Удобная ширма для решений по распродаже страны".

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Источник: korrespondent.net