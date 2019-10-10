В Краматорске Газель "оседлала" ВАЗ

В Краматорске в четверг, 10 октября, на пересечении улиц столкнулись грузовая Газель и ВАЗ 2102, сообщает пресс-служба местного отдела полиции.

На месте происшествия установлено, что водитель Газели, не оказав преимущество в движении, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате аварии пассажирка легковушки получила телесные повреждения.

По данному факту полицией решается вопрос об открытии уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения.

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Источник: korrespondent.net