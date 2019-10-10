Зеленский о выдаче Цемаха: Все понимают, что я был прав

Президент Владимир Зеленский утверждает, что Нидерланды с пониманием отнеслись к решению выдать России бывшего сепаратисты так называемой "ДНР" Владимира Цемаха, которого подозревают в причастности к сбиванию самолета MH17. Об этом Зеленский рассказал журналистам во время пресс-марафона в Киеве в четверг, 10 октября, передает Европейская правда.

Зеленский отметил, что накануне встречался с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком. По его словам, они обсудили выдачу Цемаха России.

"Они знают, они понимают, почему у меня было такое решение. Они знали, что у меня будет такое решение. Я их предупредил и дал все возможности, которые мы могли как власть им предоставить, для любых следственных действий до этого", - сказал глава государства.

"Они знают мои приоритеты - это граждане Украины. Они знают и наше отношение к этой трагедии, как мы их поддерживаем, как наши следственные группы их поддерживают - мы действительно много с ними работаем по MH17. Они знают. Все понимают, что я был прав", - добавил президент.

Отметим, министр иностранных дел Нидерландов считает понятным решение Украины о выдаче в Россию Владимира Цемаха в рамках обмена, хотя и сожалеет о том, что Украина приняла такое решение. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок в Киеве.

Министр заверил, что у правительства нет претензий к деятельности Украины в рамках расследования сбивания авиалайнера. "Мы очень довольны той ролью, которую играет Украина в расследовании", - заявил он.

Стефан Блок отметил: хотя Нидерланды хотели бы, чтобы Цемах не был выдан, правительство понимает также решение Киева о его выдаче. "Мы сожалеем, но с другой стороны также понимаем, что украинское правительство и президент стояли перед очень сложной дилеммой", - заявил он. "Хотя мы и хотели бы видеть другой результат по Цемаху, Нидерланды понимают, с какими объективными трудностями столкнулась Украина в этой ситуации", - добавил министр.

Блок в то же время признал, что участие Цемаха в обмене обеспокоило нидерландских политиков, в том числе парламентариев, и сообщил, что правительство дает парламентариям необходимые разъяснения.

"У меня были длительные дискуссии в парламенте по обмену пленными, я объяснял им это и сообщал, что у нас (перед обменом) было немало контактов с украинской стороной. Это привело к тому, что у наших прокуроров была возможность допросить Цемаха", - рассказал он, подчеркнув, что собранные данные будут использованы в процессе, который начнется в следующем году.

Глава МИД при этом не стал уточнять, считает ли он критически важным участие Цемаха в судебных слушаниях.

Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха. Президент Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

Позже стало известно, что Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемые по делу о сбитом MH17.

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Источник: korrespondent.net