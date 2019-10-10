Мы не обслуживающий персонал политики США - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы Украину втягивали во внутриполитические процессы в США. Об этом он сказал на пресс-марафоне в четверг, 10 октября.

"При всем уважении к Соединенным Штатам и политике Америки: мы не обслуживающий персонал политики Соединенных Штатов. Мы независимая страна", - сказал глава государства.

"Мы хотим не терять отношения, а укреплять их. Я думаю, что наша независимость в вашем вопросе только укрепит наши отношения. Мы не выбираем ту или иную сторону в этом вопросе", - добавил он.

Зеленский отметил, что Украина не имеет права влиять на любые выборы в любой стране.

"Мы не можем и не будем поддерживать ни одного кандидата... Если вы будете ежедневно втягивать Украину, украинского президента в этот процесс, это будет большой, большой ошибкой для США, Украины и наших отношений", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает прежде всего на поддержку США, и в частности поддержку президента США Дональда Трампа.

"А то, что происходит во внутренней политике, я не хочу комментировать. Это вопрос их внутренней политики, а в международных отношениях я не вижу изменений по отношению к нам", - сказал он.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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Источник: korrespondent.net