В РФ прокомментировали слова Зеленского о Крыме

Намерение президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку нормандского формата для обсуждения ситуации вокруг Крыма нереалистично. Об этом в четверг, 10 октября, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

"Нормандский формат" был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата", - сказал он.

Руденко также добавил, что Россия не будет обсуждать тему Крыма ни на каких площадках, этот вопрос закрыт.

"Тему Крыма мы обсуждать нигде не будем: ни в нормандском формате, ни на каких-либо других площадках. Этот вопрос для нас закрыт навсегда", - подчеркнул Руденко.

Напомним, Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что намерен вынести вопрос Крыма на саммит в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина), так как не видит другой площадки, где можно было бы его обсуждать.

Пресс-конференция Зеленского: онлайн

Накануне Зеленский сообщил журналистам, что Украина намерена деоккупировать Крым с помощью международных партнеров, однако аналога "формулы Штайнмайера", которая сформулирована для решения конфликта в Донбассе, для этого процесса не имеет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net