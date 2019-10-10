Дело ПриватБанка: Зеленский допускает проигрыш в судах с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что государство может проиграть в судебных спорах с бизнесменом и экс-собственником ПриватБанка Игорем Коломойским при отсутствии досудебных договоренностей. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября.

"В суде не все так честно, не все так чисто и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно на берегу, еще до суда, договориться. Но договариваться должен эксперт международный, о котором все знают, что он independent one (независимый – ред.)", – сказал Зеленский.

В то же время президент сказал, что не получил поддержку по данной позиции.

"А как я могу решать вопрос, не общаясь с людьми, с которыми должен решать этот вопрос? Тогда, пожалуйста, – НБУ, Коломойский, суд... Пусть сами занимаются. Но все должны знать: если проиграют эти дела, то и ответственность понесут те, кто к ним привлечен", – отметил Зеленский.

Он допустил возможность заключения "мирового соглашения", однако отрицает потенциальную компенсацию экс-владельцам ПриватБанка из госбюджета.

"Соглашение может быть. Если мы слышим от одного из источников, что есть слабость по тому или другому делу, то нужно разговаривать. Нужно разговаривать. Вы не можете угрожать, но нужно говорить. Чтобы государство не несло убытков… Нужно сесть и сказать: так не будет, денег нет, никто ничего не вернет, давай урегулировать – ты хочешь жить в этой стране. Но мне не дают возможности это сделать", – указал Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал не вмешиваться в судебный процесс по делу ПриватБанка. Также он заверил, что защитит страну в случае необходимости, при этом не влияя на суд по делу о национализации банка.

Напомним, 8 октября Хозсуд Киева завершил рассмотрение встречного иска по делу о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и назначил дату дебатов – 17 октября. Источники допускают, что решение суда может быть вынесено в этот же день.

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Источник: korrespondent.net