Зеленский: Акции Нет капитуляции не проплаченные

Президент Владимир Зеленский считает, что акции Нет капитуляции направлены на ослабление поддержки его действий в обществе. Об этом он сказал во время пресс-марафона, отвечая на вопрос журналистов относительно акций протеста, которые прошли в Украине, передает УНИАН.

Зеленский подчеркнул, что народ дал ему мандат на принятие решений.

"Я хочу быть не в растяжку, а быть нормальным сильным президентом. А ослаблять меня разными акциями не надо", - добавил он.

По его словам, такими акциями хотят "ослабить поддержку общества именно президента Зеленского. Вот что сейчас происходит". Президент считает, что эти акции не проплачены, потому что кто-то из их участников "так думает, кого-то запутали, а кто-то благодаря различным СМИ получил информацию не такой, какая она есть в реальности, - вот что происходит".

Зеленский подчеркнул, что решение по урегулированию ситуации на Донбассе продуманы и направлены на защиту интересов государства. По его словам, другие решения общество просто не воспримет и не позволит их воплотить.

"Если бы поехал кто-то, и что-то там говорил, и какой-то был на моем месте - ну просто дурачок, ну просто с ума поехавший, если бы он там подписал: "Нам пофиг на Донбасс" написал: "Нам пофиг на Мариуполь", ну такой был дурачок, то мы бы отдали его? Мы бы там стояли и не отдавали свою землю и свою территорию", - сказал президент.

Зеленский также не считает, что имплементация формулы Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе приведет к гражданской войне в Украине.

"Я думаю, что это не является правдой. Это не правда, потому что в обществе есть именно запрос на прекращение войны", - сказал президент.

В то же время глава государства добавил: "Если этот вопрос будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно".

Ранее Зеленский заявил, что Порошенко подталкивает людей к Майдану. Единственная ошибка Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана, считает Зеленский.

Напомним, на выходных в Киеве прошел массовый митинг против капитуляции, на который собрались более 10 тысяч человек. Люди выступают против формулы Штайнмайера и разведения сил на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net