Зеленский: Никто не хочет быть губернатором

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября, рассказал, что столкнулся с проблемой дефицита кандидатов на должности председателей областных администраций.

"Такая сложная ситуация с губернаторами, я вам не могу даже ... без какого-либо влияния, мне показывают, приносят одного-два человека на область, которые хотят быть губернаторами. Никто не хочет, никто не может. Все говорят "нас такая зарплата не устраивает", - сказал Зеленский.

При этом он отметил, что некоторые соглашаются, но при условии, что будут также зарабатывать "как могут".

"Я не хочу даже разговаривать с такими людьми, поэтому я знаю, но это ответственность. И это моя проблема - губернаторы. Я знаю", - отметил президент.

Когда Зеленскому напомнили о приближении отопительного сезона, он заверил, что в ближайшее время главы областных администраций будут назначены.

"Как я только кого-то начинаю рассматривать (вот сейчас с Харьковом, у меня там две кандидатуры), только я начинаю рассматривать - столько грязи на этого человека выливают все: местные, не местные, любые средства массовой информации. Потому что кланы борются, не хотят потерять ничего", - резюмировал Зеленский.

Напомним, накануне Правительственный портал сообщил, что Кабмин согласовал президентские кандидатуры на пост глав ОГА Одесской, Тернопольской и Харьковской областей. Однако вскоре стало известно, что согласование Алексея Кучера на должность председателя Харьковской обладминистрации отменили после СМС, котоый получил премьер-министр. С сайта Кабмина информация также исчезла.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net