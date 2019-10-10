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10. 10. 2019

Правительству Румынии объявлен вотум недоверия

Парламент Румыния объявил вотум недоверия социал-демократическому правительству Румынии страныво главе с преьер-министром Виорикой Дэнчилэ. Правоцентристская оппозиция сумела получить поддержку большинства депутатов, сообщает Balkan Insight в четверг, 10 октября.

Отмечается, что отставку правительства поддержали 238 членов двухпалатного парламента из 233 необходимых.

"Правящая партия СДП приказала своим депутатам не участвовать в голосовании. Но некоторые из них не послушались и проголосовали за отставку правительства, чем вызвали восторг у своих оппозиционных коллег", – говорится в сообщении.

Оппозиция обвинила правительство в политизации государственных институтов, которое назначило "неспособных членов правящей партии, которые нанесли ущерб экономике, и не смогли осуществить столь необходимые реформы".

Отставка правительства означает, что президент Румынии Клаус Йоханнис теперь должен назначить нового премьер-министра, кандидатуру которого должно поддержать большинство из парламентариев.

"Если парламент дважды отклонит предложение Йоханниса, досрочные выборы состоятся, скорее всего, в первом квартале 2020 года", – пишет издание.

Напомним, что 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Лидеры двух стран договорились активизировать сотрудничество и обменяться визитами в ближайшее время.

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Источник: korrespondent.net
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