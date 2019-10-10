Кремль обвинил Киев в срыве отвода войск

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Украина под надуманным предлогом сорвала разведение сил и средств в районе Золотого и Петровского 9 октября, сообщает ТАСС.

По его словам, договоренность о разведении сил, которая была согласована на предыдущих саммитах в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах, пока не достигнута.

"Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения", - сказал Ушаков.

Он при этом выразил надежду, что процесс разведения сил в этих районах сдвинется "с мертвой точки" и "после этого можно будет более конкретно рассуждать о сроках проведения саммита в нормандском формате".

Помощник президента РФ также сообщил, что дата проведения встречи лидеров нормандской четверки будет обсуждаться после разведения сил в Донбассе и согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите.

Как известно, разведение войск в Петровском и Золотом должно было начаться 7 октября, то до сих пор не происходит. Украинска сторона заявляет о срыве из-за обстрелов. Сепаратисты же утверждают, что для отвода войск соблюдение "тишины" в течение 7 суток не обязательно.

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Источник: korrespondent.net