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10. 10. 2019

Луцк выступил против формулы Штайнмайера

Луцкий городской совет в четверг, 10 октября, поддержал обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову относительно недопущения капитуляции Украины по так называемой формулой Штайнмайера, сообщает пресс-служба горсовета.

"Мы, депутаты Луцкого городского совета выражаем беспокойство по поводу реализации так называемой "формулы Штайнмайера".

Депутаты считают, что подписание каких-либо договоренностей относительно завершения войны и установления мира на территории "ЛДНР" должно быть осуществлено исключительно на условиях сохранения в дальнейшем ныне оккупированной части территории в составе Украины, сохранения суверенитета и недопущения федерализации Украины.

Отмечается, что украинская сторона должна получить полный контроль над государственной границей, а местные выборы не могут проводиться на условиях незаконных вооруженных формирований, полной амнистии и узаконивания так называемой "народной милиции".

Также депутаты обращают внимание на то, что новый закон об особом статусе Донбасса перед принятием должен быть подробно проанализирован и широко обсужден в обществе.

Ранее обращение против имплементации формулы Штайнмайера приняли депутаты Черновицкого, Хмельницкого, Львовского, Тернопольского и Ивано-Франковского облсоветов, а также горсоветов Херсона, Кропивницкого, Дрогобыча, Ковеля, Сум, Львова и некоторых других.

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Источник: korrespondent.net
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